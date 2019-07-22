أخبار مصر | التضامن: تسليم البطاقات للأشخاص ذوي الإعاقة من فروع البريد المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: تسليم البطاقات للأشخاص ذوي الإعاقة من فروع البريد المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، إنه في إطار حرص الدولة على ميكنة الخدمات الحكومية وتقنين توجيه المزايا للمستحقين، تم عقد اتفاق مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، مع الهيئة القومية للبريد المصري لتسليم البطاقات بمكاتبها على مستوى الجمهورية لتسليم البطاقات للأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين أو الأوصياء عليهم.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه سيتم تحصيل تكلفة إصدار البطاقة من المواطن التي تبلغ 40 جنيه مصري فقط لا غير.

ولأول مرة يتم التعاقد بين وزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي لإضافة منظومة الدفع الوطنية "ميزة" على بطاقات الخدمات المتكاملة تمهيدًا لميكنة جميع المعاملات والخدمات التي يحصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في المراحل اللاحقة لتطوير المنظومة.