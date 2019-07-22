أخبار مصر | "التضامن": إافتتاح مركز لعلاج الإدمان بمطروح اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": إافتتاح مركز لعلاج الإدمان بمطروح اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفتتح غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الإثنين، مركزا لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة مطروح، حيث تم تعليق لافتات وصور حملة "انت أقوى من المخدرات" فى الميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة بالتزامن مع افتتاح المركز.

ويعد مركز تأهيل مرضى الإدمان هو أول مركز مُتخصص في العلاج والتأهيل بمحافظة مطروح، فى ظل حرص الدولة على تنمية المحافظات الحدودية في مختلف المجالات، والارتقاء ببنيتها التحتية علي كافة الأصعدة الاجتماعية والصحية بجانب العمل على التوسع فى إنشاء مراكز لعلاج مرضى الادمان فى مختلف المحافظات.

وجدير بالذكر أن غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، كانت قد إفتتحت خلال شهر أبريل الماضى مركز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان، وذلك بمنطقة العزيمة بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.