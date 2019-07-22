أخبار مصر | "الرياضة" تبدأ دورات التنمية السياسية للشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرياضة" تبدأ دورات التنمية السياسية للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم عن بدء دورات التنمية السياسية للشباب بالمحافظات والجامعات المصرية وذلك بمشاركة 7100 شاب وفتاه خلال فترتين؛ الأولى من أغسطس إلى اكتوبر 2019 والثانية بداية من شهر فبراير حتى ابريل 2020.

وتهدف تلك الدورات إلى تنمية الوعي السياسي لدى الشباب وتأهيلهم وتدريبهم على المشاركة في الحياة السياسية، والتي ساهمت بشكل كبير في مشاركة بعض الشباب في الانضمام الى الأحزاب السياسية ومنهم من أصبحوا أعضاء بمجالس إدارات مراكز الشباب.

وتعمل على إعداد جيل واعي مشارك بإيجابية في صنع القرار، والتوعية بأهمية المشاركة السياسية وتفعيل دور الشباب بالمشاركة في الحياة العامة، بالإضافة الى التطرق للتوعية السياسية بأسلوب علمي على ممارسة حرية التعبير عن الرأي وقبول الآخر في إطار ديمقراطي منظم على أيادي متخصصون في العلوم السياسية والقانون الدستوري.

وسيتم تنفيذ71 دورة تنمية سياسية بالمحافظات والجامعات المصرية بمشاركة 7100 شاب وفتاة بمراكز الشباب وقصور الثقافة والأماكن التابعة لوزارة الشباب والرياضة على أن تكون مدة الدورة الواحدة يومان متتاليان.

يكون التقديم من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديريات الشباب والرياضة بكل محافظة.