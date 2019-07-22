أخبار مصر | بعد الموافقة على قانون التأمينات والمعاشات.. ننشر شروط مستحقى المعاش (أنفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الموافقة على قانون التأمينات والمعاشات.. ننشر شروط مستحقى المعاش (أنفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب نهائيا خلال الجلسة العامة التي انعقدت برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بأغلبية الثلثين، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات.

ووضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الذى أقره البرلمان فى يوليو 2019، شروطا منها:

1_ من يستحق الحصول على المعاش حال توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش:_

المستحقون لتقاضى المعاش حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، هم الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.

2_هل يحق للأرمل المتزوج من أخرى الحصول على معاش حال توفى زوجته:_

لا.. حيث يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى بات، وألا يكون الأرمل متزوجا بأخرى، وفقا لما ذكره قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

3_ هل يحق للابنة المتزوجة تقاضى المعاش:_

وفقا لما جاء في المادة (100) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 2019، فإنه يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة، كما يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ الـ 21، ويستثنى من هذا الشرط العاجز عن الكسب، والطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، ومن حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

4_ هل يحق للأخوة تقاضى المعاش:_

يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

5- هل يمكن لمستحق واحد أن يحصل على أكثر من معاش:_

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إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا، إلا فى استثناءات معينة.

6- ما هى هذه الاستثناءات:_

1 - يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.

2 - يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

3 - تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

4 - يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

5 - يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

6 - يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

7_ متى يتوقف صرف معاش المستحق:_

يتوقف المعاش فى الحالات التى حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وهى كالتالى:

1 - الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقة بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.

2 - مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.