أخبار مصر | الشباب والرياضة تنتهي من تطوير المدينة الشبابية ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب والرياضة تنتهي من تطوير المدينة الشبابية ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهت وزارة الشباب والرياضة أعمال تطوير المدينة الشبابية ببورسعيد، وتجهيزها بأحدث المعدات والمستلزمات اللازمة للإقامة وممارسة الرياضة والأنشطة الاجتماعية. وشملت أعمال التطوير المطعم وصالة اللياقة البدنية والملعب متعدد الأغراض وقاعة المؤتمرات التي تتسع لــ 240 فردا، بالإضافة إلي ورش العمل المتعددة الأغراض والتي تتسع لــ 75 فرد، كما تضمن التطوير 6 شاليه عائلي و240 سرير فندقي، مع توفير المساحات الخضراء وتجهيز شاطئ خاص بالمدينة الشبابية.

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