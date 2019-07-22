أخبار مصر | تداول 293 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 293 شاحنة بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، تداول 293 شاحنة و183 سيارة بكمية وارد (106 شاحنة و71 سيارة ) وصادر (187 شاحنة و112 سيارة) حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي الحرية 2، بوسيدون اكسبريس، Moseldijk وعلى متنهم 79 شاحنة و59 سيارة بينما تغادر العبارة امانة وعلى متنها 26 سيارة فيما شهد الميناء بالامس مغادرة اربع سفن وهى القاهرة ، الحرية2، النوى اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 146 شاحنة و79 سيارة.

وأضاف المركز، أن ميناء نويبع سيستقبل العبارة ايلة وعلى متنها 5 سيارة بينما استقبل الميناء بالامس العبارة سينا وعلى متنها 27 شاحنة و7 سيارة وغادرت وعلى متنها 41 شاحنة و7 سيارة فيما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة ستيلا دي ماري.