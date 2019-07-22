أخبار مصر | "الوطنية لعربات النوم": نخطط لشراء 108 عربة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوطنية لعربات النوم": نخطط لشراء 108 عربة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، اليوم الإثنين، انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه تم المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة و على قائمة المركز المالي و تقريري مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018 وكذلك عرض الموازنة المالية التخطيطية لأنشطة الشركة لعام 2019.

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واستعرض رئيس الشركة اللواء محمد نصر الله نتائج الأعمال الخاصة بعام 2018، حيث حققت الشركة إجمالي أرباح قدرها 26.9 مليون جنيه، لافتا إلى أن هذه النتائج تحققت لعدة عوامل منها الارتقاء بمنظومة العمل وتطوير الخدمة المقدمة والاهتمام بنقاط البيع وزيادتها والاهتمام بالعنصر البشرى بتنظيم دورات التدريب المستمرة للعاملين بالشركة ودعم تصعيد قيادات من الشباب المؤهل لتحقيق أعلى عائد من العمالة ومواكبة أدوات العمل الحديثة ورفع كفاءة أداء العاملين بمكاتب حجز تذاكر النوم وربط جميع المكاتب على مستوى الجمهورية بعدد (15) مكتب رئيسي وفرعي بالبرنامج الرئيسي (ERP) بالإضافة لتطوير موقع الشركة الإلكتروني وربطه بالبرنامج، وهو ما انعكس على زيادة إيرادات تذاكر المكاتب.

كما تم استعراض ما تم انجازه من أعمال التطوير 2018 حيث تم تطوير عدد 26 عربة نوم ألماني من أصل 46 عربة وعدد 7عربة نادي آلماني من أصل 12 عربة نادي وتطوير 13 عربة نوم اسباني من أصل 55 عربة وعدد 2 عربة نادي اسباني من أصل 20 عربة نادي وتطوير عربة نوم ألماني كنموذج لاستكمال باقي 19 عربة من هذه النوعية.

وأوضحت أن الوزارة تسيير في هذا المجال في اتجاهين متوازيين الأول يتمثل في تجديد وصيانة الأسطول الحالي والثاني يشمل شراء عربات جديدة.

ولفتت الوزارة، إلى أنه من المخطط شراء عدد (108) عربة نوم ونادى جديدة وفقاً لأعلى المواصفات الحديثة لقطارات النوم حفاظاً على الإشغال الفندقي لعربات النوم، وضرورة البحث عن أساليب جديدة للتسويق لمنتجات الشركة وجذب مزيد من الركاب عن طريق الاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة بحيث تكون على أعلى مستوى فندقي بما يساهم في استمرار زيادة إيرادات الشركة.