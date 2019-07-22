أخبار مصر | سيلفيا نبيل تكشف تفاصيل اجتماع لجنة الخطة والموازنة لتنفيذ استراتيجية ٢٠٣٠ "صور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيلفيا نبيل تكشف تفاصيل اجتماع لجنة الخطة والموازنة لتنفيذ استراتيجية ٢٠٣٠ "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأضافت سيلفيا نبيل أن الاجتماع شارك فيه الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، والدكتور جميل حلمي نائب وزيرة التخطيط، ومحمد السبكي وكيل وزارة المالية، ومستشار اللجنة، وممثلي كافة هيئات وزارة الري عد "السد العالى"، لافتة إلى أن الاجتماع يعد بداية لتطبيق المرحلة الثانية من موازنة البرامج والأداء، للبدء في ظبط المستويات المختلفة للبرامج ومؤشرات قياس الأداء وربطها باستراتجية 2030 وبرنامج الحكومة بطريقة منهجية.

وأضافت رئيسة اللجنة الفرعية أن الهدف يتمثل في الوصول لتصور هيكلي للمستويات المختلفة للبرامج والأنشطة والعميلات التفصيلية وهو ما تم خلال اجتماع اليوم، والاتفاق أن يقوم ممثلي هيئات أن يقوموا بتعديلالبرامج التي تم تسليمها وتسليم البرامج حسب التصور الهيكلي المتفق عليه إلى اللجنة ووزارتي المالية والتخطيط ١ أغسطس القادم للمناقشة.

ولفتت إلى أن الجزء الخاص بالربط الهيكلي بين برنامج الحكومة واستراتيجية 2030 والجهات مسئولة عن تنفيذ كل برنامج سيكون من خلال مصفوفة برامج يتم اعدادها من قبل وزارة التخطيط ليتم الانتهاء منها يوم 4 أغسطس القادم.

وأضافت سيلفيا نبيل أن هذا الاجتماع هو الثاني مع وزارة الري لتطبيق المرحلة الثانية من موازنة البرامج والأداء، موضحة أن تم اختيار وزارة الري لتكون الأولى من قبل وزارتي التخطيط والمالية.

كشفت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، تفاصيل الاجتماع المشترك الذي عقد بوزارة الري، للاتفاق حول تنفيذ المرحلة الثانية من موازنة البرامج والأداء، بحضور ممثلي وزارات "المالية والتخطيط والري".

وأضافت سيليفيا نبيل أن الاجتماع شهد حوار مع هيئة المساحة حول كونهم هيئة اقتصادية مفترض أن تحقق ربحا وبالتالي يجب أن تضع خطة تسويق وتطوير للهيئة وأعمالها.