مصر | شلل مروري بصلاح سالم وجوزيف تيتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شلل مروري بصلاح سالم وجوزيف تيتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد منذ قليل، محور صلاح سالم، شللا مروريا للقادم من القاهرة الجديدة الى مدينة نصر إمتداد الى وسط البلد، مما أدى زيادة الأحمال على الطريق، وإصابته بتكدس مروري، كما ادى ظهور الشلل المروري بمحور صلاح سالم، الى توقف حركة السير بمحور جوزيف تيتو، حيث قامت السيارات بمحاولة الإبتعاد عن المحور ومحاولة تغيير المسار لتفادى عطلة الزحام.

وفي ذات السياق فقد قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بإزالة المعوقات، ومحاولة منع الإزدحام عن طريق تنظيم المرور من الناحية المؤديه الى إتجاه وسط البلد.