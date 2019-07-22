مصر | تنفيذ 8 أحكام قضائية بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنفيذ 8 أحكام قضائية بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال البحث الجنائي عن ضبط 7 أحكام جزئية – 25 إشتباه –جناية، وبلغ الإجمالي 33 قضية مخالفة، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 45 كرسي – 2 عربة فول – 5 ميزان – 3 شمسية - 3 اسطوانه غاز – 2 بروايطة – ونش – 2 ثلاجة – 3 فرش خردوات – 3 كوريك، وبلغ الإجمالي 69 مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

