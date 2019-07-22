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السيسي يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين بمقر الكلية الحربية حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، حضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وبدأت مراسم الاحتفال عقب وصول الرئيس السيسي إلى مقر الكلية الحربية، حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني.

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