شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان وولي عهده يهنئان السيسي بذكرى «23 يوليو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو .

وأعرب الملك سلمان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب مصر متمنيا دوام التقدم والازدهار، وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

وفى نفس السياق، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي برقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى الثورة، متمنيا لمصر دوام التقدم والازدهار .

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