"ردارات الجيزة" تلتقط 120 مخالفة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية. تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء علاء متولي، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 3692 مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ1526 مخالفة تليها الانتظار الخاطئ بـ1288 مخالفة.

كما تم حجز 18 دراجة نارية "توك توك"، وضبط 23 موقفا عشوائيا بمطالع ومنازل الكباري، و17 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان وشن 46 حملة على سيارات السرفيس وتحرير 120 مخالفة "رادار".

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام الدين شادي، مدير الإدارة العامة للمرور، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.