ضبط 38 متهما بالاتجار في المخدرات و9 قطع سلاح بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.
وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.
أسفرت الحملات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين محمد عبدالتواب ومحمد الألفي عن ضبط 40 متهمًا بينهم 38 بالاتجار في المواد المخدرة بمضبوطات بلغت 1360 جرام حشيش، 2147 قرصًا مخدرًا، و243 جرام هيروين و470 جرامًا من مخدر الإستروكس.
في مجال قضايا الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تم ضبط 9 متهمين بحيازتهم 8 فرد خرطوش محلية الصنع وطبنجة عيار 9مم و35 طلقة مختلفة الأعيرة.
تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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