الإسكان: توفير 4400 فدان بقيمة تقديرية 42.64 مليار جنيه للمستثمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في جلسته رقم 125 لسنة 2019، بشأن وضع آليات للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، بنظام التخصيص المباشر بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي، وفقًا لعدة ضوابط منها سددا المستثمر نسبة 10% من قيمة الأرض خلال 30 يومًا من تاريخ المطالبة، حقق نجاحًا كبيرًا في فترة قصيرة، ولاقى استجابة واسعة من المستثمرين، مؤكداً أن هذا القرار تم اتخاذه بغرض التيسير على المستثمرين، وزيادة وتيرة التنمية بالمدن الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان، في بيان اليوم الاثنين، أنه منذ تطبيق هذه الآليات، ورد إلى الهيئة 512 طلبًا لتخصيص قطع أراضٍ بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة، وتم تحديد سعر البيع لـ298 طلباً منها، وتوفير قطع أراضٍ بمساحة إجمالية حوالى 4400 فدان، وتبلغ القيمة التقديرية لتلك الأراضي حوالي 42.64 مليار جنيه، وتم سداد قيمة جدية حجز البالغة 10% من قيمة قطع الأراضى لـ115 طلباً حتى الآن.

وأكد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم استكمال إجراءات التخصيص للـ115 قطعة أرض بالعرض على مجلس إدارة الهيئة، موضحاً أن مساحة الـ115 قطعة أرض، الجارى نهو تخصيصها فى 21 مدينة جديدة، بلغت حوالى 960 فداناً، وستساهم فى ضخ استثمارات بنحو 35 مليار جنيه، وتوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.