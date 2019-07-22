أخبار مصر | الرئيس يشهد اليوم حفل تخرج الكليات والمعاهد العسكرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس يشهد اليوم حفل تخرج الكليات والمعاهد العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، حفل تخرج الكليات والمعاهد العسكرية، بحضور كبار رجال الدولة.

حيث من المقرر تخرج دفعة 113 حربية دفعة المشير عبد الحليم أبو غزالة، والدفعة 70 بحرية دفعة الفريق محمد محمود ناشد، والدفعة 86 جوية دفعة الفريق محمد علاء الدين بركات، والدفعة 56 فنية عسكرية دفعة المشير فخرى محمد على فهمى، والدفعة 47 دفاع جوى دفعة اللواء محمد سعيد على، والدفعة 48 من المعهد الفنى للقوات المسلحة دفعة المشير عبد الحليم أبو غزالة.