أخبار مصر | نائبة السفير الأمريكي بالقاهرة: عالمنا شهد تحولات هائلة بسبب التغيرات التكنولوجية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائبة السفير الأمريكي بالقاهرة: عالمنا شهد تحولات هائلة بسبب التغيرات التكنولوجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبرت نائبة السفير الأمريكي بالقاهرة، دورثي شيا، عن سعادتها بتواجدها في مصر واعجابها بالعقول المصرية الشابة وذلك خلال تواجدها في الحفل الختامي لقمة وسائل التواصل الإجتماعي.

وقالت "دورثي" إنه لشرف للجميع في سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة أن يكونوا جزءًا من هذا الحدث الرائع، وهو أكبر منتدى لوسائل التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضافت "دورثي" أنني "أدرك أنكم كنتم تتحدثون عن إمكانات وسائل التواصل الاجتماعي منذ بداية هذا المنتدى، وبناء على هذا الحضور الكبير في جميع المحادثات التقنية وحلقات النقاش التي قادها خبراء من الشرق الأوسط وحول العالم، أعتقد أننا جميعا اكتسبنا معرفة قوية بهذه الإمكانات، وآمل أن يكون كل فرد قد اكتشف رؤى ثاقبة حول كيف يمكن لكل فرد أن يقدم مساهمات ذات مغزى في مجال الإنترنت".

وتابعت "أنا أتحدث عن كيف يمكننا التواصل بشكل أفضل بين الناس، وعن تبادل الأفكار، للمساعدة في تحسين مجتمعاتنا، فقد شهد عالمنا تحولات هائلة بسبب التغيرات التكنولوجية، وكل تلك التغيرات تم التركيز عليها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لقد نمت الاقتصاديات بأكملها من التقنيات التي لم تكن موجودة قبل 10 أعوام وأصبح الابتكار محرك النمو الاقتصادي، وعندما يكون لدينا الأمن الاقتصادي، سيكون لدينا الأمن لعائلاتنا ومجتمعاتنا والأساس القوي الضروري لتحقيق أعلى إمكاناتنا".

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وأكدت أنها أعجبت كثيرا بإبداع الشعب المصري، موضحة: "أثناء إقامتي تعرفت قليلًا على مجتمع مصر الكبير والمتنوع، وأثناء السفر في جميع أنحاء البلاد، قابلت مئات الأشخاص الذين يعملون لتحسين مجتمعاتهم، فإنني أحب التعرف على العديد من الشركات والشركات الناشئة والمؤسسات الأخرى التي تسهم كثيرًا في مجتمعك القوي والمرن والعمل معهم".

وأضافت "ليس أنا فقط من صنع هذه الروابط، فالسفارة الأمريكية تقع على بعد مسافة قصيرة من هنا ويعمل فريقنا باستمرار لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، وتعزيز العلاقات بين الشعوب التي نعتقد أنها أساسية لعلاقاتنا العظيمة".

واختتمت نائبة السفير كلمتها: "تمثل أيام وسائل التواصل الاجتماعي مثالًا على شراكة الولايات المتحدة لمصر في مساعدة المصريين على تبني الابتكار وتحويل أفكارهم إلى أفعال، أتمنى مخلصًة أن تقوموا بإستخدام ما تعلمتوه من هذه القمة، آمل أن تأخذوا ما تعلمتوه معكم إلى المنزل، أو إلى مكتبك، وتعود إلى مكان عملك المشترك، ومن هناك آمل أن تستمروا في الابتكار وإيجاد الحلول والتأثير إيجابيًا على العالم من حولك".

