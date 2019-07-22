أخبار مصر | بدء التحضير للكشف عن فيرس سى لطلاب أولى إعدادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء التحضير للكشف عن فيرس سى لطلاب أولى إعدادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ وزارة الصحة، اجتماعًا تحضيريًا، اليوم، لإطلاق مسح طلاب الصف الأول الإعدادي وطلاب العام الجامعي الأول للعام الدراسى 2019-2020.

وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية لطلاب المدارس والجامعات تحت "شعار 100 مليون صحة"، ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع تكريم القائمين على المبادرة من الهيئة العامة للتأمين الصحي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ممن ساهموا فى العمل بالمبادرة فى العام الدراسي الماضي.