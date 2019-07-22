أخبار مصر | في رسالة دكتوراه.. باحثة: "أخناتون هو صاحب بداية حملة تدمير الآلهة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في رسالة دكتوراه.. باحثة: "أخناتون هو صاحب بداية حملة تدمير الآلهة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الباحثة الأثرية هند الشربيني، مدير عام البحث العلمي بمنطقة آثار أبو رواش بوزارة الآثار، في موضوعها "تغيير هوية الآثار الملكية في النصف الثاني من الأسرة الثامنة عشرة"، إن الملك أمنحتب الرابع والشهير بأخناتون قد بدأ حملة تدمير آثار الآلهة الأخرى خصوصًا آثار الإله آمون.

وأضافت أنه بسبب ذلك، عانى خلفاء الملك أخناتون، والملوك سمنخ كا رع ونفر نفرو آتون وتوت عنخ آمون وآي، من نفس المصير، وتم تدمير آثارهم على يديّ الملك حور محب.

وأشارت الشربيني أنه لم يعانِ الملك حور محب من نفس المصير؛ لأن الملوك الرعامسة اعتبروه الأب الروحي لهم، وأرجعوا إليه الفضل في إعادة مصر إلى سابق مجدها بعد انتهاء فترة العمارنة الخاصة بالملك أخناتون وخلفائه.

Advertisements

وقد نالت هند الشربيني ببحثها هذا درجة الدكتوراه في علم الآثار المصرية القديمة، والذي أشرف عليه الأستاذ الدكتور وحيد محمد شعيب أستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآداب بجامعة دمياط.

والجدير بالذكر أن الدكتورة هند علي أحمد الشربيني قد تخرجت في قسم الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار بجامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدًا مع مرتب الشرف، وكذلك حصلت على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من نفس الكلية عن موضوعها "آثار الواحات البحرية في العصر المتأخر".

وحصلت على درجة الماجستير في العلوم من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية عن موضوعها عن تطبيق علم الدندروكرونولوجي (التأريخ عن طريق حلقات الأشجار) في الآثار المصرية القديمة.

وبدأت الدكتورة هند الشربيني حياتها العملية مفتشة للآثار المصرية في منطقة آثار الهرم، وشاركت في العديد من الحفائر والأعمال الأثرية في منطقة آثار الهرم والواحات البحرية ومنطقة آثار أبو رواش وفي الولايات المتحدة الأمريكية. ونشرت عددًا كبيرًا من المقالات العلمية في الكتب والدوريات العلمية المتخصصة، وتعد حاليًا لنشر بعض الكتب في تخصصها عن الآثار المصرية القديمة.