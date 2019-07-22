أخبار مصر | اليوم.. إقلاع أولى رحلات الحج من مطاري القاهرة وبرج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. إقلاع أولى رحلات الحج من مطاري القاهرة وبرج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقلع أولى رحلات الحج التابعة لشركة "مصر للطيران" من مطار القاهرة الدولي إلى جدة، وأيضا أولى رحلات الحج من مطار برج العرب بالإسكندرية، لنقل ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة.

نظمت وزارة الأوقاف، ندوة علمية كبرى بمسجد (المدينة المنورة) بحدائق المعادي محافظة القاهرة تحت عنوان ” التيسير في الحج، حاضر فيها كلا من الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف ، والدكتور ياسر معروف مدير إدارة أوقاف المعادي , والشيخ محمد عسكر إمام وخطيب المسجد.

وفي بداية كلمته أكد أشرف فهمي أن الإسلام دين قائم على التيسير ورفع الحرج ، حيث يقول الحق (عز وجل) : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ”، ويقول سبحانه وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَىْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ”، فإذا كان الإسلام كله قائمًا على التيسير ورفع الحرج فإن هذا التيسير في الحج أولى وألزم، فما يسر نبينا (صلى الله عليه وسلم) في شيء أكثر من تيسيره على حجاج بيت الله عز وجل في قولته المشهورة: ” افعل ولا حرج”، وإذا كان هذا التيسير مع ما كان عليه عدد الحج آنذاك فما بالكم بموجبات التيسير في زماننا هذا