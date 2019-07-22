أخبار مصر | اليوم.. افتتاح أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمطروح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. افتتاح أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفتتح وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة مطروح.

ويعد مركز تأهيل مرضى الإدمان هو أول مركز مُتخصص في العلاج والتأهيل بمحافظة مطروح في ظل حرص الدولة على تنمية المحافظات الحدودية في مختلف المجالات، والارتقاء ببنيتها التحتية على كافة الأصعدة الاجتماعية والصحية بجانب العمل على التوسع في إنشاء مراكز لعلاج مرضى الإدمان في مختلف المحافظات.