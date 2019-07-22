أخبار مصر | قبل ما تخرج.. تعرف على طقس اليوم الإثنين ودرجات الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل ما تخرج.. تعرف على طقس اليوم الإثنين ودرجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود البلاد اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الغربية وجنوب البلاد، وتنشط الرياح على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

شبين الكوم 24 35

طنطا 24 34

دمنهور 24 34

الإسكندرية 26 30

بلطيم 25 30

مطروح 23 30

السلوم 21 31

سيوة 24 36

بورسعيد 25 31

دمياط 25 31

الزقازيق 25 35

الإسماعيلية 25 35

السويس 24 36

العريش 22 31

رفح 23 31

رأس سدر 24 36

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نخل 18 36

نويبع 27 35

طابا 24 33

كاترين 17 32

الطور 26 34

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 28 38

مرسى علم 30 39

الفيوم 24 36

بني سويف 24 36

المنيا 25 37

أسيوط 24 36

سوهاج 24 36

قنا 26 37

الأقصر 27 40

أسوان 28 40

أبوسمبل 28 39

الوادى الجديد 27 38

شلاتين 26 36

أبو رماد 25 35

حلايب 27 33

رأس حدربة 28 34