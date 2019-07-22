أخبار مصر | الأرصاد: درجة الحرارة الآن تعتبر معتدلة بالنسبة لفصل الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد: درجة الحرارة الآن تعتبر معتدلة بالنسبة لفصل الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتباطًا إيجابيًا بين الحالة المزاجية للمواطن ودرجة الحرارة المعتدلة، لافتَا إلى أن درجة الحرارة الآن تعتبر معتدلة بالنسبة لفصل الصيف، وسترتفع درجة الحرارة الاثنين درجة واحدة، معقبًا: " درجة الحرارة حتى نهاية الأسبوع، لن تزيد عن 38 درجة".

وتابع "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "on e" أن ارتفاع نسبة الرطوبة هو السبب الرئيسي للشعور بارتفاع درجة الحرارة.

وطالب المصطافين بعدم التواجد في أشعة الشمس المباشرة، لفترة طويلة وقت الظهيرة، لأن الشمس في هذا الوقت تكون ضارة.