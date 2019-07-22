شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر حي وادي الحمص بالقدس تمهيدا لهدم منشآت سكنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعداد كبيرة، اليوم الاثنين، حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب القدس، لتنفيذ قرارات هدم منشآت سكنية بحجة «قربها من الجدار الأمني في المنطقة».

وقال حمادة حمادة رئيس لجنة أهالي الحي إن مئات الجنود برفقة آليات الاحتلال وخبراء متفجرات اقتحموا حي وادي الحمص بقرية صور باهر، وحاصروا بناية «أبوطير»، وأضاف أن خبراء المتفجرات يقومون في هذه الأثناء بزراعة المتفجرات في بناية أبوطير تمهيدا لتفجيرها.

كما قامت سلطات الاحتلال باقتحام الحي من جهة الضفة الغربية ويحاصرون الآن منزل طارق الوحش تمهيدا لهدمه.

واقتحمت فرقة كبيرة شارع المنطار في القرية وحاصرت منزلين لعائلتي عميرة والأطرش. ورفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، محاولة أهالي حي وادي الحمص الأخيرة للحفاظ على بنايتهم حيث كانوا قد تقدموا بطلب لتأجيل وتجميد قرارات هدم 16 بناية مستندين لذلك لوجود ثغرات قانونية بقرار المحكمة الأخيرة.

وانتهت مهلة جيش الاحتلال لأهالي حي وادي الحمص لهدم منشآتهم السكنية بأيديهم في 18 من الشهر الجاري، وخلال الأسابيع الماضية تعمدت قوات الاحتلال بعناصرها المختلفة اقتحام الحي لتحضير عملية الهدم الجماعية.

وأشار حمادة إلى أن 16 بناية يتهددها خطر الهدم في الحي، تضم أكثر من 100 منزل، بعضها مأهول بالسكان والبعض الآخر قيد الإنشاء، علما بأن البنايات تقع في منطقة مصنفة «أ» خاضعة للسلطة الفلسطينية حسب الاتفاقيات الموقعة وحاصلة على تراخيص من وزارة الحكم المحلي، إلا أن سلطات الاحتلال تصر على هدمها بحجة قربها من الجدار الأمني المقام على أراضي المواطنين في المنطقة.

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