شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تهنئ السيسي بـ«23 يوليو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وجاء في نص البرقية: «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها».

كان الدكتور القس إندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية قد أرسل برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكنيسة الكاثوليكية تهنئ السيسي بـ«23 يوليو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.