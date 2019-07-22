شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 22 يوليو 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
القاهرة.. تقلع أولى رحلات الحج التابعة لشركة «مصر للطيران» من مطار القاهرة الدولي إلى جدة، وأيضا أولى رحلات الحج من مطار برج العرب بالإسكندرية، لنقل ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة.
القاهرة.. يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، على رأس وفد رفيع المستوى في الاجتماع العام للتعاون العربي الأفريقي الذي يُعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
تونس.. يلتقي منتخب مصر للكرة الطائرة مع بوروندى في ثاني مباريات البطولة الأفريقية المقامة بتونس.
مدريد.. يواجه المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد نظيره الفرنسي لحسم صدارة المجموعة الثانية بمونديال أسبانيا.
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