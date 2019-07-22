حدث ليلاً| 12 رسالة من ريهام سعيد.. ومدمن يذبح والده في السيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت ليلة الأحد، والساعات الأولى من اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين، المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

- خلال 6 ساعات.. "التعبئة والإحصاء": عدد سكان مصر سيبلغ 99 مليون نسمة

قال حسين عبدالعزيز مستشار بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه بعد مرور من 5 إلى 6 ساعات سنصل إلى 99 مليون نسمة.

- رئيس قطاع التعليم يحذر طلاب الثانوية من سماسرة التنسيق: "عندنا معامل مكيفة"

حذَّر السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي، الطلاب المقبلين على تسجيل رغباتهم في تنسيق الجامعات، من سماسرة التنسيق وإعطائهم الرقم السري.

- للتخفيف على المواطنين.. "الزراعة" تطرح 200 عجل بلدي قبل عيد الأضحى

أعلن مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، انتهاء الاستعدادات الخاصة بطرح العجول والأبقار للبيع أمام المواطنين.

- "غريق وضحية حادث طريق".. حكاية طالبين من أوائل الثانوية تحولت فرحتهما لمأتم

ما بين ليلة وضحاها تتغير الأحوال، من شدة الفرح، إلى جرح في القلب لا يندمل، خبر سعيد ينتظره الجميع على وجل، لا يلبث حتى يتحول إلى طامة كبرى تذهب العقول.

- "ادعولي وكما تُدين تُدان".. 12 رسالة من ريهام سعيد لجمهورها وزوجها

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، في وقت سابق إصابتها بمرض بكتيريا الوجه، وأجرت عملية جراحية لمواجهة المرض، كما طالبها الأطباء بالراحة لمدة شهر.

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- 5 جنيهات للساعة.. كل ما تريد معرفته عن جراج روكسي الآلي (فيديو)

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن مشروع جراج روكسي بمنطقة مصر الجديدة، يُعد إنجازًا يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، ويأتي في إطار رؤية مصر الحديثة 2030 في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

- لماذا نصحت "الأرصاد" الحجاج بالليمون والكمامات في الأراضي المقدسة؟

حذر الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الحجاج المصريين الذاهبين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج هذا العام، من الأحوال الجوية.

- في اليوم الأول.. 920 طالبًا سجلوا رغباتهم بمعامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس

قالت جامعة عين شمس، إن 920 طالبًا وطالبة سجلوا رغباتهم في اليوم الأولى للمرحلة الأولى بمعامل تنسيق الجامعة.

- معتدل حتى نهاية الأسبوع.. الأرصاد تطمئن المواطنين على حالة الطقس

وصف الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس الاثنين بـ"الجميل جدًا".

- "الأعلى للثقافة" يعلن فتح باب التقدم لمسابقة "نجيب محفوظ للرواية العربية"

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، فتح باب التقدم لمسابقة الروائي العالمي نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لعام 2019.

- ذبح والده بسبب "فلوس المخدرات".. تفاصيل القبض على مسجل خطر بالسيدة زينب

ذبح مسجل خطر والده، بسبب خلافات عائلية بينهما.