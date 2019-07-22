نسبة الرطوبة 70%.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال الثلاث أيام المقبلة تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب المناطق.

وأضاف شاهين لـ"الخليج 365"، أمس الأحد، خلال الأسبوع الجاري لن نشهد أي ظواهر جوية عنيفة، لافتًا إلى أن درجات الحرارة على القاهرة سوف تتمركز حول المعدل الطبيعي بين 36 و37 درجة حتى يوم الثلاثاء المقبل، وعلى مدن الصعيد بين 40 و41 درجة.

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وتابع: "درجات الحرارة الصغرى ستشهد انخفاضًا فبعد أن كانت 27 درجة خلال الأسبوع الماضي، وصلت اليوم وغدًا إلى 23 درجة"، لافتًا إلى أن الظواهر الجوية ستتمثل في وجود شبورة خفيفة على الطرق في الصباح الباكر لكنها لن تكون مؤثرة على الرؤية، بجانب نشاط للريح.

وأشار مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اعتبارًا من يوم الأربعاء يمكن أن ترتفع درجات الحرارة، درجة واحدة أو درجتين على الأقل، موضحًا أن نسب الرطوبة ستتراوح بين 70% وحتى 85%.

وأكد شاهين، أن الفترات المتبقية من فصل من المتوقع أن تشهد ارتفاع درجة الحرارة حول المعدل الطبيعي يوم أو يومين خلال الأسبوع.