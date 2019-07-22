5 جنيهات للساعة.. كل ما تريد معرفته عن جراج روكسي الآلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
وأضاف عبدالعال، خلال افتتاح المرحلة الأولى لجراج روكسي، بحضور رئيس الوزراء، أمس الأحد، أن مشروع الجراج يُضاف إلى المشروعات القومية الكبيرة التي تمضي مصر في تنفيذها بخُطى سريعة لإحراز مستوى عالٍ من التقدم التكنولوجي العالمي.
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