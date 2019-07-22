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5 جنيهات للساعة.. كل ما تريد معرفته عن جراج روكسي الآلي (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن مشروع جراج روكسي بمنطقة مصر الجديدة، يُعد إنجازًا يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، ويأتي في إطار رؤية مصر الحديثة 2030 في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف عبدالعال، خلال افتتاح المرحلة الأولى لجراج روكسي، بحضور رئيس الوزراء، أمس الأحد، أن مشروع الجراج يُضاف إلى المشروعات القومية الكبيرة التي تمضي مصر في تنفيذها بخُطى سريعة لإحراز مستوى عالٍ من التقدم التكنولوجي العالمي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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