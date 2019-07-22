أخبار مصر | اليوم.. بدء إصدار الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. بدء إصدار الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الإثنين، فى إصدار الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بمكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية.

وستتيح الوزارة خدمة الاستعلام الإلكترونى عن أماكن استلام البطاقات من خلال الموقع الرسمى للوزارة moss.gov.e، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن طريق الخط الساخن رقم 15044" والدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة يصل عددها إلى 500 ألف بطاقة للأشخاص الذين قاموا بالفعل بإجراء الكشف الطبى الوظيفى المُميكن الذى يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها للشخص المتقدم لإجراء الكشف أو من حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوى الإعاقة.

وكانت الوزارة، قد أكدت أنه فى إطار حرص الدولة على ميكنة الخدمات الحكومية وتقنين توجيه المزايا للمستحقين، تم عقد اتفاق مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية لإصدار البطاقات، ومع الهيئة القومية للبريد المصرى لتسليم البطاقات بمكاتبها على مستوى الجمهورية لتسليم البطاقات للأشخاص ذوى الإعاقة المستحقين أو الأوصياء عليهم، بالإضافة إلى تحصيل تكلفة إصدار البطاقة من المواطن التى تبلغ 40 جنيها فقط لا غير ولأول مرة يتم التعاقد بين وزارة التضامن الاجتماعى والبنك المركزى، لإضافة منظومة الدفع الوطنية "ميزة" على بطاقات الخدمات المتكاملة تمهيداً لميكنة جميع المعاملات والخدمات التى يحصل عليها الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك فى المراحل اللاحقة لتطوير المنظومة.