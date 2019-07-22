شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمومة والطفولة» ينظم دورات تدريبية للرائدات الريفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، أولى برامج الدورات التدريبية التوعوية للرائدات الريفيات والصحيات والإخصائيات الاجتماعيات وأطباء الوحدات الصحية، حول القضاء على ختان الإناث ودوائر دوّي ، وذلك في إطار الحملة التوعوية التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

حضر الفعالية كل من ناصر مسلم، مدير برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بالفيوم، ومحمد مصطفى، باحث أول بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وربيع محمد، المنسق المحلي للبرنامج وفريق عمل البرنامج، وليلى طه مقررة الفرع، وجمال عبدالحفيظ، مدير عام إدارة شؤون الفروع بالمجلس القومي للمرأة.

تناولت المحاضرات التعريف بالعنف ضد المرأة، الدوافع والأسباب لممارسة ختان الاناث، المنظور الطبي لختان الإناث والمضاعفات الطبية والنفسية، والمنظور الديني أيضًا، كما تخللت الورشة كيفية مناهضة الممارسات الضارة ضد الفتيات، ولاسيما العنف القائم على النوع الاجتماعي.