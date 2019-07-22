"ادعولي وكما تُدين تُدان".. 12 رسالة من ريهام سعيد لجمهورها وزوجها بعد مرضها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، في وقت سابق إصابتها بمرض بكتيريا الوجه، وأجرت عملية جراحية لمواجهة المرض، كما طالبها الأطباء بالراحة لمدة شهر.

ورغم مرضها حرصت ريهام على التواصل مع الجمهور من خلال نشر عدة فيديوهات وجهت فيها مجموعة رسائل، يرصدها "الخليج 365" في التقرير التالي:

1- لا أعاني من مرض جلدي يؤدي لسقوط الوجه، ومستعدة للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية لتلقي العلاج.

2- كل ما يخيفني هو وصول الميكروب للمخ.

3- اضطررت لإجراء عملية جراحية لإزالة الأنف والغضاريف، كانت المناخير منها للوش.. لكن ربنا رزقني بدكتور بنى مناخيري من جديد وأخد الغضاريف من الأذن.

4- عانيت خلال الأربع سنوات الأخيرة من حالة مرضية لكن ثابرت من أجل أطفالي والحالات التي يساعدها برنامجي.

5- حياتي ما زالت مهددة وممكن الميكروب يصل إلى المخ، مش هقدر أشتغل دلوقتي.

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6- مرضي ميكروب خطير يتسلل إلى منطقة تسمى مثلث الموت بسبب ضعف المناعة.

7- لأصحابي اللي عايزين يطمنوا، أنا معنديش مرض جلدي، ووشي موقعش، ومش هيقع، أرجو الدعاء.

8- الدكتور كان مانعني من الحركة ونزلت ومسمعتش الكلام، واتسبب في اللي أنا فيه، بس هفضل أقول بصوت عالي أوي تحيا مصر.. إحنا نجحنا يا مصريين في تنظيم بطولة نفتخر بيها أمام العالم.. تحيا مصر.

9- وجهت رسالة لزوجها قائلة: "متشكرة على وقفتك دايمًا في ضهري".

10- إفعل ما شئت فكما تدين تُدان.. اقبلونا كما نحن، أو اتركونا كما نحن، فلا أنتم تملكون حق تعديلنا، ولا نحن نملك رغبة التبرير.

11- الحياة صعبة ولازم نكافح فيها.

12- تعلق بالله ثم بنفسك.. فلا نفسك تخون ولا الله يرحل.

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