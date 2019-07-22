معتدل حتى نهاية الأسبوع.. الأرصاد تطمئن المواطنين على حالة الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وصف الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس الاثنين بـ"الجميل جدًا" ويستمر في الاعتدال حتى نهاية الأسبوع الجاري، على أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيًا لتصل لـ38 درجة مئوية.

وأوضح عطا في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن البلاد تمر حاليا بكسر الموجة الحارة التي تعرضت لها مؤخرا، والجو معتدل للغاية، ويشهد انخفاضًا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة ما أعطى الإحساس بطقس طبيعي لكافة المواطنين.

وأضاف أن درجات الحرارة تترواح من الآن وحتى نهاية الأسبوع على القاهرة ما بين 36 إلى 37 درجة، على أن تتراوح على السواحل الشمالية ما بين 30 إلى 32 درجة، وشمال الصعيد ما بين 38 إلى 39 درجة، وجنوب الصعيد ما بين 40 إلى 41 درجة، في حين تبلغ نسب الرطوبة على أغلب أنحاء الجمهورية من 70 إلى 75% على أن يكون أقصى حد لها 80%.

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ونوه رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، إلى أن البلاد تعيش فصل الاستقرار الجوي والذي يتسم بوجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر تختفي مباشرة فور شروق الشمس، لافتًا إلى عدم الخوف نهائيًا من الأحوال الجوية.

ونصح عطا المواطنين، بعدم التعرض لآشعة الشمس المباشرة فترات طويلة وزيادة شرب معدلات المياه والسوائل خلال ساعات النهار نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، واستخدام المظلة خلال ذورة الشمس من الساعة 12 ظهرًا وحتى 4 عصرًا.

كما نصح المواطنين أيضًا، بارتداء الملابس القطنية، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والمنافذ المغلقة، وعدم الوقوف في الأماكن المزدحمة بقدر الإمكان حفاظًا على الأطفال ومرضى ضيق التنفس وكبار السن، مع ارتداء غطاء واقي للرأس "كاب أو شمسية".​