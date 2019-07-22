أخبار مصر | وزيري منفعلاً: "20 يوم وينتهى ترميم سور مجرى العيون"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيري منفعلاً: "20 يوم وينتهى ترميم سور مجرى العيون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعمال الترميم بسور مجرى العيون الأثري، وذلك بحضور قيادات منطقة آثار شرق القاهرة والفسطاط الأثرية، وانفعل الأمين العام قائلًا: "العمل في السور ينتهي خلال عشرين يومًا".

وأوضح عاطف الدباح مدير المكتب الفني لمكتب الأمين العام، أن العمل سيتم في موعده حيث سيبدأ من صباح الاثنين وبقوة 20 عاملًا، لكي يتم تسليمه في الموعد المحدد.

ومن ناحيته قال أحمد السيد المدير العام لسور مجرى العيون، إنه تلقى توجيهات الأمين العام حيث كان مرافقًا له في جولته، مضيفا أن العمل بدأ بالفعل في الجزء الخارجي بالتنظيف الميكانيكي للجدار من الخارج.

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ورافق الأمين العام في جولته صباح اليوم بسور مجرى العيون، عاطف الدباح المشرف العام على مشروع تطوير وترميم سور مجري العيون، والدكتور أبو بكر عبد الله رئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، وباسم الأشقر مدير عام شئون مناطق مصر القديمة والفسطاط، وسهير قنصوة مدير عام مناطق مصر القديمة والفسطاط، وأحمد السيد مدير عام منطقة سور مجري العيون، ومحمود الفقي مفتش سور مجري العيون، وعمرو حسن مفتش آثار بسور مجري العيون.

وسور مجرى العيون والمعروف باسم قناطر المياه، أنشأه السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي، ثم جددها السلطان الناصر محمد بن قلاوون تجديدًا كاملًا سنة 712 هـ - 1312 م، وأقام لها السلطان الغوري خلال حكمة مأخذًا للمياه به ست سواق بالقرب من مسجد السيدة عائشة.

ولم يبق من القناطر العتيقة التي أنشأها صلاح الدين شئيا غير بقايا قليلة في بداية المجرى من ناحية القلعة مواجهة لمسجد السيدة عائشة، وكان قد أعاد السلطان الناصر محمد بن قلاوون بناءها كاملة على مرحلتين، وقد أنشأ خلالهما أربع سواق على النيل بفم الخليج لرفع الماء من خليج صغير عند حائط الرصد الذي يعرف اليوم باسم اسطبل عنتر تجاه مسجد أثر النبي.

وتتكون عمارة هذه القناطر من سور ضخم يمتد من فم الخليج حتى ميدان السيدة عائشة بعدما كان قديمًا حتى القلعة وقد بُنى هذا السور من الحجر النحيت وتجرى عليه الماء فوق مجموعة ضخمة من القناطر (العقود) المدببة كانت تنتهي بصب مياهها في مجموعة من الآبار الضخمة داخل القلعة، وفي عصر السلطان الغورى أقيم لهذه القناطر مأخذ مياه آخر به ست سواق بالقرب من السيدة نفسية لتقوية تيار المياه الواصلة منها إلى آبار القلعة.