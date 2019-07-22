أخبار مصر | بقرار من مدبولي.. حظر التجوال في هذه المناطق من 7 مساء إلى 6 صباحًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بقرار من مدبولي.. حظر التجوال في هذه المناطق من 7 مساء إلى 6 صباحًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر الأحمر، وحتى خط الحدود الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

ونص القرار على أن تكون توقيتات حظر التجوال في المنطقة المشار إليها من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي.