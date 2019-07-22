شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يصدر تعليمات استعدادًا لعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، حزمة تعليمات للاستعداد المبكر لعيد الأضحي المبارك، منها «رفع درجة الاستعدادات القصوى بالقطاعات الحيوية، ووضع البدائل والحلول في حالة الطوارئ في هذه الخدمات الأساسية التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي، مثل الصحة والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والنظافة»، في إطار تنفيذ توجيهات مجلس المحافظين الأخيرة، والتكليفات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزارء في هذا الشأن.

وشدد «عبدالجابر» على ضرورة التنسيق بين غرف العمليات الرئيسية بالديوان العام والفرعية بالوحدات المحلية بمديريات التموين والطب البيطرى والشؤون الصحية، لتفعيل دور الرقابة التجارية على الأسواق، وفحص المعروض من المواد الغذائية والأطعمة والتأكد من صلاحيتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، موجهًا باتخاذ الإجراءات اللازمة للتواصل الدائم بين غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومديريات الخدمات والمرافق الخدمية وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة.

كما طالب «عبدالجابر» بالحصول على تقرير يومي عن الأسواق على مستوى المحافظة، للتأكد من توافر السلع الأساسية المختلفة بالكميات والأسعار المناسبة، مع ضرورة التأكد من توافر اللحوم والأضاحي، وتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والشوادر، ومع ضمان مضاعفة الكميات من هذه السلع، مع ضرورة التأكد من صلاحية السلع المعروضة.

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وأكد المحافظ على أنه سيتابع نتائج حملات الرقابة البيطرية على منافذ بيع وتداول اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجاتها، لضمان توفير لحوم خالية من اَي مسببات مرضية، وكذا المجازر مع وضع برنامج زمني لفتح المجازر وضمان استمراريتها قبل العيد بأيام.

وأشار «عبدالجابر» إلى أهمية تنفيذ عدد من الندوات الإرشادية بجميع مراكز المحافظة، لتوعية المواطنين بضرورة ذبح الأضاحي بالمجازر حفاظًا على صحة المواطنين وعدم تلويث البيئة، مصطالبًا بضرورة التوسع في توفير مقار بأسواق الجملة ومنافذ دائمة فى كافة المدن بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وذلك لعرض كميات مضاعفة من السلع الأساسية واللحوم بكافة أنواعها والخضروات، بهدف تحقيق التوازن المناسب بالأسواق.

كما وجه محافظ بني سويف السكرتير العام اللواء عصام العلقامي بالإشراف على خطط القطاعات المعدة بشأن الاستعداد لعيد الأضحي المبارك ، مشددًا على أن تكون الخطط عملية وقابلة للتنفيذ، ومتضمنة آليات تطبيقها على أرض الواقع، وفق أرقام دقيقة وخطوات عملية واضحة، مؤكدًا على أنه لا تهاون في أي تقصير أو إهمال يضر بمصلحة واحتياجات المواطنين.

وكلف المحافظ السكرتير العام المساعد، اللواء تامر أبوالنجا، بالتوسع في خطة تعميم منافذ بيع السلع لتشمل قرى ومناطق ومدن أكثر، لضمان وصول السلع بأسعار مخفضة لأكبر قطاع من المواطنين، مشددًا على ضرورة سرعة تدبير الأماكن المناسبة لإقامة شوادر اللحوم، وأن تكون أسعارها مخفضة عن مثيلاتها في باقي الأسواق، مع تشديد الرقابة البيطرية على هذه اللحوم والتنسيق مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص للتوسع في هذا المجال.

وكلف المحافظ مسؤولي المرور بتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والميادين، للتصدي للمخالفات المرورية، والحد من وقوع حوادث الطرق، واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بمدن كل محافظة.