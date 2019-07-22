"الطعون العسكرية" تنظر طعون متهمي "أنصار بيت المقدس 3" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تنظر محكمة الطعون العسكرية، اليوم الإثنين، طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أنصار بيت المقدس 3".

وقضت محكمة شرق العسكرية (أول درجة) بمعاقبة 9 متهمين في القضية بالإعدام شنقاً والسجن المؤبد لـ 19 آخرين ومعاقبة 4 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات وأحكام مابين السجن 5 سنوات و7 سنوات لأربع متهمين آخرين.

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وكشفت التحقيقات في القضية أن عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في 5 أغسطس 2014، استهدفوا قوة تأمين الطريق الساحلي بمنطقة الضبعة التابعة لمحافظة مرسى مطروح، وفى 18 مارس 2015، اغتالت العناصر النقيب كريم فؤاد، معاون مباحث قسم شرطة العلمين، وشرعت في قتل كل من: النقيب خالد عبدالجليل السيد الصاحي، ورقيب الشرطة بهاء محمد الزهيرى، بالقرب من بوابة ماريا بمدينة العلمين.

كما قتلت العناصر الإرهابية المواطن القبطي "وليام بايرون هالندرسون"، عمدا لسرقة سيارة مملوكة له، ونفذت عملية تفجير مبنى القنصلية الإيطالية في 11 يوليو 2015، فضلًا عن تورطهم في محاولة اغتيال المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، عن طريق زرع عبوة ناسفة تم لصقها أسفل سيارته.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين مسئولون عن ارتكاب عمليتي تفجير مبنى قطاع الأمن الوطني بشبرا الخيمة، والهجوم على كمين الفرافرة.