ذبح والده بسبب "فلوس المخدرات".. تفاصيل القبض على مسجل خطر بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي ومحمود السعيد:

ذبح مسجل خطر والده، مساء اليوم الأحد، بسبب خلافات عائلية بينهما.

تلقي قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا يفيد مقتل مسن على يد نجله، وبالانتقال تبين أن الجثة لـ"جلال. ف" 60 عامًا.

وكشفت المعاينة الأولية لرجال المباحث أن المجني عليه أصيب بجرح ذبحي في الرقبة وطعنة نافذة بالبطن أودت بحياته.

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ودلت التحريات أن نجل المجني عليه محمد جلال وراء ارتكاب الحادث لخلافات عائلية بينهما؛ إذ رفض الضحية إعطاء نجله بعض الأموال لشراء المخدرات.

وألقت مباحث السيدة زينب القبض على المتهم وأحالته للنيابة لتباشر التحقيق.

وصرَّحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الحادث وملابساته، واستدعت عددًا من أهلية الضحية لسماع أقوالهما حول الحادث.