وفد من "الزراعة" يسافر إلى اسكتلندا لفحص تقاوي البطاطس الواردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، إن شحنات تقاوي البطاطس التى يجري استيرادها من الخارج، تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية والحجرية، التي وضعها الحجر للاستهلاك المحلي أو للتصدير، مشيرًا إلى فحص جميع رسائل تقاوي البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة في موانئ ومطارات الحجر الزراعي.

وطبقًا للقرار الوزاري الأخير، الذي يُحدد الضوابط والاشتراطات الواجب توافرها في الاستيراد والمعمول بها فى مصر، أبرزها: منع دخول الرتب المتخصصة التي تكون حساسة بالأمراض والحشرات، وأن تكون التقاوى المستوردة من مناطق الإنتاج الخالية من الأمراض الحجرية، وبشهادة صحة نباتية معتمدة من الجهات المسئولة ببلد المنشأ تثبت صلاحيتها كتقاوى، وإقرار ما يفيد استيفاءها للاشتراطات الحجرية المصرية، وخلوها من الحشرات والأمراض.

وأضاف"العطار"، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، إلى أن اسكتنلدا واحدة من أهم الدول التي تُصدر تقاوي بطاطس لمصر، لافتًا إلى أنها تورد لنا 30% من تقاوي البطاطس التي يجري زراعتها في مصر.

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ونوه إلى أن الوفد المُشكل من مهندسي الصحة ووقاية النباتات سيتجه فجر الاثنين، ليستقر 4 أيام هناك، على أن يكون العودة في الخميس المقبل.

وأكد رئيس الحجر، أنه سيرفض أي شحنة مخالفة لشروط الحجر الزراعي أو بها حشرات.

وأشار "العطار"، إلى أن وزارة الزراعة قد حددت اشتراطات تصدير محصول البطاطس، منذ بدء الموسم التصديري أولها خلوّها من الإصابة بالعفن البني، إذ تمت زراعة البطاطس في أراضٍ خالية من الأمراض.

يذكر أن مصر استوردت العام الماضي، ما يقرب من 198 ألف طن من 5 دول تابعة للاتحاد الأوروبي.