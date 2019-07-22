محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: نشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية كل ممن مستشفى وادي النطرون المركزي التابع لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة ومستشفى طوارئ أبو خليفة التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسماعيلية إلى أمانه المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان. ونص القرار على نقل العاملون بالمستشفيين المذكورين بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

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كانت هذه تفاصيل خبر "الوزراء" يوافق على نقل مستشفيين لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بـ"الصحة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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