"السكة الحديد" تكشف حقيقة زيادة رواتب العاملين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

كشفت شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة، حقيقة زيادة مرتبات العالمين، بعد قرار رئيس الجمهورية بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأكدت الشركة، في بيان لها الأحد، أن زيادة رواتب جميع العاملين بدء من شهر يوليو 2019، طبقًا لما تيسر من الإمكانيات المالية المتوفرة خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الزيادات بحد أدنى لحديثي التعيين من عمال الخدمات بمبلغ 250 جنيه شهريًا، وما يستحقه العامل في 7/2019 هو مبلغ 1937.44 قبل الاستقطاعات و في 1/1/2020 هو مبلغ 2026.50.

ولفتت إلى أن المرتبات تم زيادتها أكثر من 4 مرات خلال الفترة من عام 2016 حتى 2019 مما يكلف الشركة أعباء مالية كبيرة، وهناك لائحة مالية للأجور وتطبق لائحة الشركة.

وأهابت الشركة بالعاملين، تحقيق مزيد من الإنجازات لتقديم خدمة أفضل لركاب السكك الحديدية، وتحقيق عائد مادي وزيادة في الإيرادات لتعود عليهم بالخير.