مصر | الحكم على عصابة الاتجار بالبشر بالتجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكم على عصابة الاتجار بالبشر بالتجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر غدًا الاثنين محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الحكم على تشكيل إجرامى تخصص فى الاتجار فى البشر والجريمة المنظمة بهدف تحقيقهم مكاسب مالية، يصدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد الجندي وعلى مختار.

وتضمن أمر الإحالة الذى أعدته نيابة حلوان بإشراف المستشار أحمد وجيه المحامي العام لنيابة حلوان، قيام علاء سيد وشهرته علاء البرادعي 29 سنة عامل بموقف سيارات ووليد محمد عبد العظيم وشهرته وليد بوكو 21 سنة جزار وشريف عبد العاطي وشهرته شريف تفاهة 18 سنة عامل بموقف سيارات وسيد مسعود عبد الغفار وشهرته سيد بحلق 19 سنة عامل بموقف سيارات لقيامها يوم 24 فبراير 2018 بالاتجار فى البشر بأن استخدموهم بعد تهديدهم فى القيام بخدمتهم والتسول.

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أوضحت التحقيقات أن المتهمين كونوا جماعة إجرامية منظمة وقاموا باستقطاب الضحايا مستغلين ضعف قوتهم وظروفهم المعيشية وأنهم هددوهم بالقتل والأذى الجسدى.

وقف المجنى عليه الطفل بن لادن 16 سنة أمام رامى مصطفى وكيل أول النيابة، يقول إنه منذ 3 سنوات وعقب وفاة والدة اضطر للنزول والبحث عن عمل لكسب قوته ومساعدة أسرته الفقيرة وحينها فوجئ بالمتهمين وآخرين يقومون باجباره على التسول وغسل السيارات وتحصيل مالية بصورة يومية منهم مقابل السماح لهم بالعمل وكسب العيش.

كما اعتاد المتهمون على التعدى عليه وآخرين بالضرب وإحداث إصابة بعض المجني عليهم بالأسلحة البيضاء، فى حال امتناع الضحايا عن تسليم الجناة ما يطلبونه من أموال.