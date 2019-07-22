مصر | "وضعها في مصحة نفسية".. مفاجأة جديدة حول واقعة اغتصاب فتاة معاقة من قبل مسجلا خطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وضعها في مصحة نفسية".. مفاجأة جديدة حول واقعة اغتصاب فتاة معاقة من قبل مسجلا خطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني، لبوابة الخليج 365، أن الفتاة المعاقة "من ذوى الاحتياجات الخاصة" التي تم اغتصابها من قبل شابين مسجلا خطر، أنه بعد عرضها للنيابة منذ وقوع الحادثة، وهي في عدم استجابة، فقرر وضع الفتاة 45 يومًا بمصحة نفسية، للتأهيل ومحاوله التوصل لأهليتها، وذلك في انتظار تقرير الطب الشرعي حول الواقعة

وكشف المصدر ذاته، أن الفتاة المعاقة التي تم اغتصابها، تبلغ من العمر حوالي 17 عامًا وقاصر، وأنه تم عرض الفتاة على الطب الشرعي، والاستعلام عن الادلة الجنائية، مضيفًا أن الشابين مسجلا خطر أحداهما في قضية مخدرات وسلاح والآخر في قضايا مخدرات وسرقة.

فيما أفاد المصدر، أن النيابة حاولت التحدث معهافي التحقيقات التي أجريت ولكن في حالة عدم الوصول لأهليتها سوف تعرض على مصحة نفسية لحين التحدث.

وكشف مصدر أمني، في واقعة اغتصاب فتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة، أن الواقعة حدثت من 3 أيام، والشاب الذي حاول الهرب ويدعى "عبد الغني" 33 عامًا، عندما جاءت القوة الأمنية لمكان جريمتهم قام هو بالهرب لجزيرة بالبر الأخر من المشتل وتدعى "قرصانة" واستطاعت القوة الأمنية بالذهاب خلفه حتى تم القبض عليه عندما، وفر صديقه هاربًا في النيل، حيث توفى في الحال، لعدم إجادته السباحة.

وأضاف مصدر مطلع، لبوابة الخليج 365 في واقعة اعتداء شابين على فتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة، واستدراجها لمشتل بشارع البحر الأعظم بالجيزة لاغتصابها في عقدها الثاني من عمرها، أن الشابين يدعوا "محمد"عاطل ويبلغ من العمر 20 عامًا، والآخر "عبد الغني" ويبلغ من العمر 33 عامًا.

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وقرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الحيزةفي وقت سابق، تجديد حبس المتهم "عبد الغني"33 عامًا، بعدما اغتصب فتاة معاقة ذهنيًا بالجيزة بعدما حاول استدراجها هو وصديقه وخطفها من وسط الشارع، 15 يوم على ذمة التحقيقات، وكان قد أمرت النيابة بحبسه 4 أيام في وقت سابق وقت وقوع الجريمة.

وناظرت النيابة العامة، جثة الشاب المتهم، عقب انتشالها من الماء، وصرحت بدفن الجثة، وقررت عرض الفتاة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإيداعها تحت تحفظ الشرطة لحين التعرف على هويتها.

وفور الابلاغ انطلق المقدم مصطفى كمال بصحبة يوسف طارق معاون المباحث، إلى مكان البلاغ، وعقب مشاهدة المتهمين لقوات الشرطة حاول الاثنان الهرب وقفز أحدهما في النيل محاولا الهرب من الشرطة فلقى مصرعه غرقا، وتمكنت القوات تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، من القبض على المتهم الثاني، واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني الذى لقى مصرعه غرقا.

وأمر اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى انتقلت إلى مكان الواقعة.