أخبار مصر | شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التهنئة إلى الشعب المصري، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورجال القوات المسلحة البواسل قادةً وضباطًا وجنودًا، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكد الأزهر أن ثورة يوليو ضربت أروع الأمثلة في تلاحم الشعب المصري وقواته المسلحة من أجل تحقيق تطلعات وآمال المصريين، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به جيش مصر الوفي في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

ودعا الأزهر الشريف أبناء مصر إلى العمل بجد ومثابرة من أجل تحقيق الآمال والطموحات التي حملتها تلك الثورة، بما يحقق لمصرنا وشعبها العظيم الرفعة والتقدم، داعيًا الله أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، وأن ينعم عليها بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم.