أخبار مصر | رئيس جامعة الأزهر يشيد بمستوى معمل المهارات بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة الأزهر يشيد بمستوى معمل المهارات بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بالتطوير والتحديث الذى شهدته كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور أحمد سليم، عميد الكلية، وبأيدي أسرة الكلية .

وأوضح المحرصاوي خلال تفقده اليوم لمعمل المهارات بكلية الطب يرافقه الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وقيادات كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، أن قطاع الطب في جامعة الأزهر يعد من القطاعات المتميزة التي تقدم خدمات للمجتمع محليا وإقليميا ودوليا من خلال خمس مستشفيات جامعية منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية وتقدم خدمات طبية متميزة لجميع المترددين عليها بالمجان، إضافة لمستشفى جامعة الأزهر التخصصي والتي تعد صرحًا طبيًا متميزًا في مصر والشرق الأوسط.

وأضاف أن زيارة وفد التصنيف الأفريقي الأوروبي العام الماضي قد أكدت ثقتها في قطاع الطب ومنحته درجة "ممتاز"، كأحد أهم القطاعات الطبية المتميزة على مستوى قارة أفريقيا.

جدير بالذكر أن معمل المهارات بكلية الطب يضم أحدث الموديلات التي تمكن الطلاب من التدريب عليها وفق أحدث المعايير الدولية خاصة بعد تطبيق نظام الطب التكاملي بكليات الطب الست بجامعة الأزهر، ويأتي هذا بالتوازي مع اعتماد الكلية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء العام الماضي.