أخبار مصر | محمد عمارة يناشد وزريري التنمية المحلية والداخلية من تفشي البلطجة المقنعة في الشوارع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عمارة يناشد وزريري التنمية المحلية والداخلية من تفشي البلطجة المقنعة في الشوارع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد الدكتور محمد عمارة استشاري وخبير التسويق السياسي، كلا من السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قائلًا إن الشوارع المصرية باتت مرتع للبلطجة ولكن بمفهوم أوسع من البلطجة المتعارف عليها

وقال عمارة في بيان صحفي اليوم، إن دولة القانون يجب أن تُعظم منعا لإهدار الحقوق للمواطنين في الشوارع فنجد أن ظاهرة وضع حديد وسلاسل بالاعتداء على الشوارع لحجز أماكن لركن السيارات واستئجار أناس لحماية هذه البلطجة والاعتداء بات متفشي في العديد من الشوارع المصرية بل والمؤلم ان هذه الظاهرة منتشرة في شوارع بجوار أماكن عامة وحكومية تنفيذية وغير معقول أن تكون هناك وعلى مرئ ومسمع من المسئوليين المنوطين بمكافحة هذه الظاهرة التي تكدر السلم الاجتماعي وتنمي شعور بأن دولة القانون عاجزة على ردع هؤلاء.

واستطرد عمارة، بأن الأمر لايقف عند هذا الحد وحسب بل يمتد إلي ظاهرة السايس التي أصبحت مستفزة بشكل غير لائق ومشاجرات عديدة تصل إلى حد التطاول على سيدات لا حول لهم ولا قوة كما أوضح عمارة ان مخلفات المباني وعدم الرقابة على المباني الجديدة وتنفيذ الآليات القانونية للبناء سبب رئيسي في انتشار ظاهرة تكسير الشوارع المصرية ودعونا نتكلم بكل صراحة ان هذه الرقابة لا تمارس إلا على الشوارع الرئيسية فقط والدليل دعوة لكل مسئول ان ينزل للشوارع الداخلية والمحورية ويرى بنفسه حالة الشوارع المتردية واذا كانت هناك وقاية ورقابة من الاول ما كان لنرى هذا السرطان وإهدار أموال الدولة ورفع درجات عدم درجة الإشباع والرضا لدى المواطن نتيجة لتراخي بعض المسئوليين الصغار في القيام بشغلهم واحراج الدولة والتحجج بحجة تفريق نطاق المسئوليات ما بين الوزرات والهيئات المتعددة للدولة ولمن المستفيد من هذا.

اختتم عمارة: اذا كنا نهتم بتسويق جهود وإنجازات الدولة داخليا فلابد علينا من رفع درجة الإشباع والرضا لدى المواطن ويشعر بالتحسن في الخدمات العامة ومكافحة العشوائية وكلمة السر لحل هذا بمنتهى البساطة الضمير والرقابة وعدم التكاسل حتى اتمكن كدولة من ورفع الوعي لثقافة الشارع ملك للجميع وان نظافة بيتك تبدأ من شارعك ويستجيب لها المواطن ويكون إيجابيا.