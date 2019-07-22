شكرا لقرائتكم خبر عن 59 عامًا على افتتاح التليفزيون المصري.. العدوان الثلاثي أجّله 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل 59 عامًا، كان المصريون على موعد مع إطلاق أول إشارة بث تليفزيونى، ضمن إنجازات ثورة 23 يوليو 1952، ففى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وتحديدًا فى 21 يوليو 1960، انطلق البث ليغطى مدينة القاهرة ومحيطها لمسافة 100 كيلومتر فى جميع الاتجاهات.

اتحاد الإذاعة والتليفزيون هو التليفزيون الرسمى لجمهورية مصر العربية، تديره حاليًا الهيئة الوطنية للإعلام، ويبث من مبنى ماسبيرو المطل على نيل القاهرة، بقوة 8 قنوات قومية، وعدة قنوات تبث عبر الأقمار الصناعية.

عام 1954، اقترح صلاح سالم، وزير الإرشاد القومى آنذاك، على الرئيس عبدالناصر إنشاء دار للإذاعة الجديدة ومحطة تليفزيونية فوق جبل المقطم، وعام 1959 أُنشئ مبنى ماسبيرو على كورنيش النيل، وكان المبنى جاهزًا للبث والإعداد عام 1960، تزامنًا مع عودة البعثات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية.

العدوان الثلاثى على مصر عام 1956 تسبب فى تأجيل البث حتى أواخر عام 1959، ووقّعت مصر عقدًا مع هيئة الإذاعة الأمريكية «RCA» لتزويد الحكومة بشبكة بث تليفزيونى، وجرى الانتهاء من إنشاء مركز الإذاعة والتليفزيون عام 1960، وبدأ البث بالفعل فى 21 يوليو 1960.

البث الأول بدأ فى تمام السابعة مساء 21 يوليو 1960، واستمر لمدة 6 ساعات يوميًا، تزامنًا مع الاحتفال بالعيد الثامن لثورة يوليو، وبدأ الإرسال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم إذاعة وقائع حفل افتتاح مجلس الأمة، وخطاب الرئيس عبدالناصر، ونشيد «وطنى الأكبر»، ثم نشرة الأخبار، وختام بالقرآن الكريم.

بدأ البث بنقطة ضوء مبهرة برقت فى منتصف الشاشة المظلمة، وسرعان ما شملت كل المستطيل الذى تنتظره العيون، ليظهر على الشاشة النسر «شعار مصر»، ثم انطلقت موسيقى السلام الجمهورى، مُردِّدة: «والله زمان يا سلاحى»، الذى اتخذته من الأناشيد الوطنية فى حرب 1956.

ظهر كذلك الشيخ محمد صديق المنشاوى، شيخ المقرئين المصريين، بالزى المعروف لرجال الدين، وتلا بعض آيات الذكر الحكيم، ثم ظهر الإذاعى الكبير صلاح زكى كأول مذيع تليفزيونى ليعلن مولد التليفزيون العربى من القاهرة.

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ونقل التليفزيون خطاب الرئيس عبدالناصر أمام مجلس الأمة بمناسبة احتفالات الثورة، وأعقبته مجموعة أغنيات وطنية لكبار المطربين، مثل أغنية «حكاية شعب» للفنان عبدالحليم حافظ، ثم كلمة الدكتور عبدالقادر حاتم، وزير الإرشاد القومى.

وتواصل بث الأغنيات الوطنية، وقامت بفقرات الربط بينها الإذاعية اللامعة همت مصطفى، وكان ذلك الافتتاح التجريبى الأول الذى توقف فى اليوم التالى ليفتتح التليفزيون العربى يوم السبت الموافق 23 يوليو 1960.

واستهل التليفزيون المصرى إرساله بقناة واحدة، وامتد زمن البث ليصل إلى 13 ساعة يوميًا بعد بدء إرسال قناة تليفزيونية ثانية فى 21 يوليو 1961، وتأسست قناة ثالثة فى أكتوبر 1962، وتراوح متوسط ساعات الإرسال على القنوات الثلاث بين 25 و30 ساعة يوميًا.

وجرت إعادة هيكلة البنية التنظيمية للتليفزيون عام 1970، حين أصدر الرئيس الراحل أنور السادات مرسومًا بإنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى «ERTU»، وتم تقسيمه إلى 4 قطاعات: قطاع الإذاعة، قطاع التليفزيون، قطاع التمويل، وقطاع الهندسة، لكل قطاع رئيس يعمل تحت الإشراف المباشر لوزير الإعلام.

بعد حرب 6 أكتوبر 1973، تحول البث التليفزيونى ومرافق الإرسال إلى نظام الألوان تحت نظام سيكام «SECAM»، وتغير البث التليفزيونى المصرى من «سيكام» إلى «بال» عام 1992.

قبل ذلك، عرفت مصر الإرسال الإذاعى فى عشرينيات القرن العشرين، ولكن فى شكل محطات إذاعية أهلية ذات طابع تجارى إعلانى فى الأساس، وكان بثها محدود المجال، وفى 31 مايو 1934 انطلقت أول محطة إذاعية حكومية فى مصر بالاتفاق مع شركة «ماركونى».

وفى مارس 1985، تأسس قطاع الإنتاج، وأحدث طفرة كبيرة فى إنتاج الأعمال الدرامية المرئية من مسلسلات وأفلام روائية وتسجيلية ورسوم متحركة، وفقًا لميثاق الشرف الإعلامى، وظل لسنوات طويلة المسيطر على الإنتاج الدرامى والفنى فى مصر والعالم العربى.

فيما يشير العديد من الأبحاث فى مجال البث التليفزيونى إلى أن تليفزيون بغداد كان أول تليفزيون يبث باللغة العربية فى منطقة الشرق الأوسط عام 1956، لتأتى الجزائر بعد ذلك، ثم مصر عام 1960.