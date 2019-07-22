شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات لطلاب «تنسيق الثانوية العامة» من التعامل مع السماسرة والحفاظ على الرقم السري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، المشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين للمرحلة الأولى بلغ 35 ألف طالب، وأكد أنه يتنافس فى تلك المرحلة 143 ألفًا و313 طالبًا للالتحاق بكليات المرحلة، مشددًا على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أى شكاوى، وموجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.

وأشار «عطا» إلى أن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات يستمر حتى الساعة السابعة من مساء الخميس المقبل، ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال الحاسب الآلى الشخصى خلال الـ 24 ساعة دون أى مشكلة، مؤكدًا أنه يمكن للطلاب إجراء تعديلات على رغباتهم طوال أيام المرحلة، على أن يتم توزيع الطالب وفقًا لآخر تعديل تم إجراؤه على موقع التنسيق الإلكترونى.

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وحذر المشرف العام على مكتب التنسيق، الطلاب، من التعامل مع سماسرة التنسيق أو المكاتب الخاصة لتسجيل الرغبات، للحفاظ على سرية الرقم السرى وعدم تداوله، لمنع التلاعب فى رغباتهم من قِبَل أى شخص، مشددًا على أن الرقم السرى هو ضمان عدم التلاعب فى النتائج، وأنه على الطالب أن يسجل رغباته بنفسه سواء من خلال معامل الجامعات المتاحة أو من الحاسب الشخصى، ولافتًا إلى أن الساعة السابعة مساء اليوم هى الفرصة الأخيرة لحجز اختبارات القدرات، وأنه لا توجد نية لمد الفترة مرة أخرى. وأشار «عطا» إلى أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 130 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات للعام الجامعى الجديد.

يذكر أن عدد المتقدمين للمرحلة الأولى بلغ 35 ألف طالب، وأكد أنه يتنافس فى تلك المرحلة 143 ألفًا و313 طالبًا للالتحاق بكليات المرحلة.

عدسة المصرى اليوم قامت بجولة فى عدد من المحافظات وزارت مركز التنسيق ورصدت بالصور توافد الطلاب وأولياء الأمور لتسجيل رغباتهم وكانت هذه الصور.