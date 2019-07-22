شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يحل أزمة «البالوعة المفتوحة» فى الغردقة بـ«كنبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نداءات واستغاثات متكررة أرسلها سكان منطقة أبوالعباس بحى الميناء جنوب مدينة الغردقة لمسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وحى جنوب الغردقة خلال الأيام الماضية للتدخل لإغلاق بالوعة صرف صحى بدون غطاء فى منتصف الشارع وذلك بعد تعدد حوادث السيارات بها. لم يجد أحد السكان حلا أمام عدم استجابة المسؤولين إلا التبرع بكنبة أنتريه قديمة، ووضعها أعلى فتحة بالوعة الصرف لحماية المواطنين والسيارات من السقوط فيها. سعيد أحمد، أحد سكان الشارع، أكد أن هذه البالوعة مفتوحة منذ فترة وتم رصف الشارع وإنارته وتركيب الرصيف ولم يتم إغلاق البالوعة وأكثر من مرة ناشدنا المسؤولين ولم يتحرك أحد لإغلاق البالوعة حتى وجدنا أحد المواطنين يضع كنبة أنتريه لتغطية البالوعة وتنبيه المارة بخطورتها. وأكد مسؤولو شركة مياه الشرب والصرف الصحى ردا على هذه الواقعة أن هذه البالوعة ضمن مشروع الصرف الصحى الذى تم تنفيذه منذ عامين من جانب الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وأن مسؤولية تغطية البالوعة تابعة للهيئة ولا دخل للشركة بها.

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