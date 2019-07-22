شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تبدأ تطوير «المثلث الذهبي» في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلّف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل لبدء الخطوات التنفيذية الخاصة بتطوير مشروع المثلث الذهبى على البحر الأحمر، من خلال الدراسة التى أعدها المكتب الاستشارى الإيطالى لتنمية المنطقة والاستفادة منها.

وأكد- خلال اجتماع عقده أمس، لمتابعة موقف تطوير المنطقة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، والدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، ومسؤولى عدد من الجهات المعنية- أن المشروع أحد المشروعات القومية الكبرى، ويخدم 3 محافظات، فضلًا عن خدمته منطقة جنوب مصر، باعتباره أحد المشروعات التنموية التى تعتمد على المقومات التعدينية الموجودة فى المنطقة.

Advertisements

واستعرض «ميرة» رؤية الهيئة لتنمية المنطقة، والتى تتمثل فى تخليق كيانات صناعية قائمة على المقومات المعدنية والزراعية، والاستفادة من الإمكانات الهائلة التى تتمتع بها من الثروات المعدنية. وأوضح «ميرة» أن المسح الذى أُجرى فى هذا الشأن وما يتعلق منه بأعماق صخور القاعدة أسفر عن تسجيل تركيزات عالية من المعادن الاقتصادية المهمة، فضلًا عن عناصر أرضية نادرة ذات مردود اقتصادى هائل، مشيرًا إلى وضع تصور مقترح حول الخريطة الصناعية بمناطق المثلث الذهبى، تتركز فى إمكانية إقامة مصانع للأسمنت والجبس، والأسمدة الفوسفاتية، وأخرى للسيراميك والبويات والدهانات، وأخرى للزجاج حيث تتوافر الرمال البيضاء، وإقامة تجمعات تعدينية وصناعية لإنتاج الرخام بأنواعه المختلفة، وأخرى لإنتاج الذهب.

فى السياق نفسه، أشار اللواء أحمد عبدالله إلى أن البنية الأساسية أصبحت موجودة بالمنطقة وباتت جاهزة حاليًا لضخ الاستثمارات بها، حيث تتوافر جميع المرافق. فى شأن آخر، عقد «مدبولى» اجتماعًا لبحث التحديات التى تواجه صناعة الأسمنت فى مصر، ومقترحات دعمها، بحضور وزير التجارة والصناعة، ومدحت إسطفانوس، رئيس شعبة صناعة الأسمنت.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض التحديات التى تواجه صناعة الأسمنت حاليًا، وتم الاتفاق على إنشاء برنامج لدعم صادرات الأسمنت، وتشجيع عقد الاتفاقيات الثنائية مع دول إفريقيا للتصدير إليها، بينما أكد مسؤولو البنك المركزى أن هناك توجيهًا لجميع البنوك بدعم الشركات والمصانع، بإعادة جدولة مديونيات هذه الشركات والمصانع، فى حالة طلب ذلك، فضلًا عن الاتفاق على تشجيع اندماج الشركات الصغيرة فى كيانات أكبر.